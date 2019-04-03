"Вильярреал" - "Барселона" - 4:4, "Эспаньол" - "Хетафе" - 1:1, "Атлетико" - "Жирона" - 2:0 (видеообзоры матчей)

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"Вильярреал" - "Барселона" - 4:4, "Эспаньол" - "Хетафе" - 1:1, "Атлетико" - "Жирона" - 2:0 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры трёх матчей 30-го тура испанской Примеры.

"Вильярреал" - "Барселона" - 4: 4 

"Эспаньол" - "Хетафе" - 1: 1 

"Атлетико" - "Жирона" - 2: 0

Не пропустите:  "Вильярреал" и "Барселона" сыграли в фантастическом поединке . | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 29 69
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 29 57
4 Хетафе Хетафе 29 46
5 Алавес Алавес 29 44
6 Валенсия Валенсия 29 43
7 Севилья Севилья 29 43
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 29 40
9 Бетис Бетис 29 40
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 29 37
11 Эйбар Эйбар 29 36
12 Леганес Леганес 29 36
13 Жирона Жирона 30 34
14 Эспаньол Эспаньол 29 34
15 Леванте Леванте 29 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 29 30
17 Вильярреал Вильярреал 29 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 29 28
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 29 24
20 Уэска Уэска 29 22
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