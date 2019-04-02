"Вильярреал" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Эстадио де ла Серамика"

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"Вильярреал" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Эстадио де ла Серамика"

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Вильярреал" примет "Барселону".

Каталонцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. "Желтая субмарина" занимает 17-ю позицию.

Начало игры запланировано на 22:30 по московскому времени. Видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на нашем сайте.

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