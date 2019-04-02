"Вильярреал" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Эстадио де ла Серамика"
В рамках 30-го тура испанской Примеры "Вильярреал" примет "Барселону".
Каталонцы возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. "Желтая субмарина" занимает 17-ю позицию.
Начало игры запланировано на 22:30 по московскому времени. Видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на нашем сайте.
Читайте также: ТОП-10 самых продуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Динамо" назвал причину невыплаты зарплаты игрокам команды
-
Джикия признан лучшим игроком "Спартака" по итогам марта
-
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку
-
Моуринью сообщил о готовности возглавить "Баварию"
-
Зобнин вернулся в общую группу "Спартака" и высказался о предстоящем матче с ЦСКА
Лента новостей
-
Экс-игрок ЦСКА признан футболистом года в Нигерии
-
"Вильярреал" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Эстадио де ла Серамика"
-
"Реал" оценил Варана в полмиллиарда евро
-
"Кальяри" - "Ювентус": видеотрансляция матча 30-го тура Серии А
-
Гвардиола: "Когда я увидел, что "Ливерпуль" забил, я подумал: "Вот дерьмо"
-
На Дугласа Косту претендует 5-топ клубов Европы
-
"Манчестр Юнайтед" летом расстанется с двумя футболистами
-
Моуринью рассказал о забавном случае с Погба
-
"Динамо" назвал причину невыплаты зарплаты игрокам команды
-
2
Перес: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" в этом сезоне, он сделает это в следующем"
-
Рамос: "Зидан добился невероятного, как игрок и как тренер"
-
Джикия признан лучшим игроком "Спартака" по итогам марта
-
Зидан: "Не представляю "Реал" без Варана"
-
Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Хеккинг покинет пост по окончании сезона
-
Адиев - болельщикам "Анжи": "Я - Ваш должник! Только Вы мотивируете нас"
-
Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе "ВТБ Арена"
-
Евсеев: "Сейчас главное - удержаться в элитном дивизионе"
-
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку
-
Сарри: "Я понимаю разочарование болельщиков"
-
1
"Крылья Советов" заключили контракты с двумя молодыми игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22