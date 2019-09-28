"Вильярреал" - "Бетис" - 3:1 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Бетисом".
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|6
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|6
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|3
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|Атлетик Бильбао
|6
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|Гранада
|6
|11
|7
|Барселона
|6
|10
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Бетис
|7
|8
|10
|Хетафе
|6
|7
|11
|Леванте
|6
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|12
|Осасуна
|6
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|6
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|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Сельта Виго
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|5
|17
|Алавес
|6
|5
|18
|Эспаньол
|6
|5
|19
|Мальорка
|6
|4
|20
|Леганес
|6
|2