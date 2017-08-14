"Вильярреал" близок к подписанию Бакки

Форвард "Милана" Карлос Бакка в ближайшее время станет игроком "Вильярреала", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "жёлтая субмарина" практически договорилась о годичной аренде 30-летнего колумбийца с обязательством выкупа следующим летом.

В составе "Вильярреала" Бакка должен будет заменить Роберто Сольдадо, который ушёл в "Фенербахче".

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