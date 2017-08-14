"Вильярреал" близок к подписанию Бакки

Теги вильярреалмиланкарлос бакка

"Вильярреал" близок к подписанию Бакки

Форвард "Милана" Карлос Бакка в ближайшее время станет игроком "Вильярреала", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "жёлтая субмарина" практически договорилась о годичной аренде 30-летнего колумбийца с обязательством выкупа следующим летом.

В составе "Вильярреала" Бакка должен будет заменить Роберто Сольдадо, который ушёл в "Фенербахче".

Не пропустите: "Севилья" предложила два миллиона евро за аренду Бакки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов