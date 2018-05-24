"Вильярреал" близок к подписанию камерунского форварда

"Вильярреал" близок к подписанию форварда "Анжера" Карла Токо-Экамби, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, в ближайшее время клубы оформят трансфер 25-летнего камерунца. Сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро.

В завершающемся сезоне Токо-Экамби сыграл за "Анжер" 39 матчей, забил 17 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Касорла определился, где пройдёт предсезонную подготовку. | http://soccernews.ru