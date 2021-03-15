"Вильярреал" близок трансферу таланта "Локомотива"

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"Вильярреал" близок трансферу таланта "Локомотива"

Нападающий московского "Локомотива" Никита Иосифов близок к переходу в "Вильярреал", сообщает AS.

По сведениям издания, клубы договорились по трансферу игрока. Для завершения сделки осталось уладить незначительные нюансы. Иосифов будет играть за "Вильярреал В", но регулярно сможет тренироваться с основным составом.

19-летний Иосифов является воспитанником "Спартака". За "Локомотив" он выступает с 2018 года, провел за клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями.

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