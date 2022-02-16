"Вильярреал" будет играть на стадионе "Леванте" с июня по конец года

Фото: инстаграм "Леванте"\Автор неизвестен

Стадион "Леванте" продолжит принимать матчи Примеры, даже если сами "лягушки" вылетят в Сегунду, сообщает mundolevanteud. "Вильярреал" планирует играть своим домашние матчи на стадионе "Сьютат де Валенсия".

По информации источника, "Вильярреал" хочет провести некоторые ремонтные работы на своем стадионе "Эстадио де ла Серамика", которые, как ожидается, начнутся в июня этого года и закончатся после чемпионата мира в Катаре. Эти работы будут профинансированы средствами, которые клуб получает от сделки с CVC.

Сообщается, что этот ход в стане "желтой субмарины" рассматривают как инвестицию.

Отмечается, что таким образом "Леванте" отблагодарит "Вильярреал" за то, что когда "лягушки" проводили финальный этап реконструкции своего стадиона, в частности строили новую крышу, они играли свои домашние матчи именно на "Эстадио де ла Серамика".

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