"Вильярреал" добыл волевую победу над "Эйбаром"

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"Вильярреал" добыл волевую победу над "Эйбаром"

В рамках 2-го тура испанской Примеры "Вильярреал" дома не без труда обыграл "Эйбар" со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд в начале второго тайма благодаря голу Кике Гарсии, однако "жёлтая субмарина" проявила характер и ответила двумя забитыми мячами - отличились Жерар Морено и Пако Алькасер.

"Вильярреал" – "Эйбар" - 2:1

Голы: 0:1 – 50 Кике Гарсия, 1:1 – 63 Жерар Морено, 2:1 – 71 Пако Алькасер.

"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Марио Гаспар, Альбиоль (Шакла, 78), Педраса (Эступиньян, 58), Коклен (Иборра, 58), Мойсес Гомес, Чуквуэзе (Кубо, 85), Парехо, Жерар Морено, Пако Алькасер (Тригерос, 85).

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Корреа, Рафа Соареш (Родригес, 84), Бигас, Экспосито, Альварес (Кике Гонсалес, 89), Леон (Атьенса, 69), Ресио (Кондзер, 84), Инуи, Кике Гарсия (Энрик, 84).

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