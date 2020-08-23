"Вильярреал" договорился о переходе воспитанника "Реала"

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"Вильярреал" договорился о переходе воспитанника "Реала"

Испанский полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон перейдет в "Вильярреал", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, футболист перейдет в стан "подводников" в ближайшее время. В конце августа хавбек станет свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

33-летний Кальехон является воспитанником "Реала". За "Наполи" он выступает с 2013 года, провел за клуб 349 матчей во всех турнирах, забил 82 гола и отдал 78 результативных передач. 

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