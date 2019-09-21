"Вильярреал" дома дожал "Вальядолид" (видео голов)

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"Вильярреал" дома дожал "Вальядолид" (видео голов)

В рамках пятого тура Примеры  "Вильярреал" в родных стенах взял верх над "Вальядолидом".

"Жёлтая субмарина" выиграла со счётом 2:0 благодаря голам Санти Касорлы и Хавьера  Онтивероса в концовке матча.

"Вильярреал" – "Вальядолид" - 2:0

Голы: Касорла, 77 (пенальти) - 1:0, Онтиверос, 89 - 2:0.

"Вильярреал": Асенхо, Кинтилья, Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Касорла, Иборра (Онтиверос, 74), Замбо-Ангисса, Мойсес Гомес (Чуквуэзе, 66), Бакка (Токо-Экамби, 58), Жерар Морено.

"Вальядолид": Масип, Оливас, Барба, Антоньито, Порро, Алькарас, Мичел (Эрвиас, 80), Салису, Гвардиола, Сандро Рамирес (Вальдо Рубио, 66), Плано (Ануар, 74).

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