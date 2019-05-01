"Вильярреал" готов продать нападающего Чуквуэзе "Ливерпулю" за 60 миллионов евро

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"Вильярреал" готов продать нападающего Чуквуэзе "Ливерпулю" за 60 миллионов евро

Нападающий "Вильярреала" Сэмюэл Чуквуэзе может перейти этим летом в "Ливерпуль". Об этом сообщает Marca.

По данным источника, мерсисайдцы следят за 19-летним футболистом уже долгое время. В нем также заинтересован "Манчестер Сити".  

"Вильярреал", видя результаты нигерица в нынешнем сезоне, поднял сумму отступных до 60 миллионов евро.

Чуквуэзе в нынешнем сезоне участвовал в 24 матчах в Примере, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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