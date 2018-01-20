"Вильярреал" готовит предложение по нападающему "Ромы"

Форвард "Ромы" Грегуар Дефрель может продолжить карьеру в испанской Примере.

Как сообщает итальянская пресса, купить 26-летнего француза хочет "Вильярреал", который уже готовит предложение по трансферу футболиста.

Однако сделку может заблокировать главный тренер "волков" Эусебио Ди Франческо. Наставник римской команды рассчитывает на нападающего и не хочет расставаться с ним.

В этом сезоне Дефрель сыграл за "Рому" 10 матчей, в которых не забил ни одного гола.

Не пропустите: Официально: "Вильярреал" продал Бакамбу за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru