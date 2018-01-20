"Вильярреал" готовит предложение по нападающему "Ромы"

Теги ромавильярреалгрегуар дефрельэусебио ди франческо

"Вильярреал" готовит предложение по нападающему "Ромы"

Форвард "Ромы" Грегуар Дефрель может продолжить карьеру в испанской Примере.

Как сообщает итальянская пресса, купить 26-летнего француза хочет "Вильярреал", который уже готовит предложение по трансферу футболиста.

Однако сделку может заблокировать главный тренер "волков" Эусебио Ди Франческо. Наставник римской команды рассчитывает на нападающего и не хочет расставаться с ним.

В этом сезоне Дефрель сыграл за "Рому" 10 матчей, в которых не забил ни одного гола.

Не пропустите: Официально: "Вильярреал" продал Бакамбу за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Вильярреал 20 34
5 Реал Мадрид 18 32
6 Севилья 20 32
7 Хетафе 20 27
8 Жирона 20 27
9 Бетис 19 27
10 Эйбар 19 27
11 Атлетик Бильбао 20 26
12 Сельта Виго 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 20 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов