"Вильярреал" готовит предложение по талантливому аргентинцу

"Вильярреал" готовит предложение по защитнику "Индепендьенте" Алану Франко, сообщает TyCSports.

По информации источника, "жёлтая субмарина" намерена купить 21-летнего аргентинца за 8-9 миллионов евро.

Франко выступает за "Индепендьенте" с 2016 года, сыграл 54 матча и забил 1 гол.

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