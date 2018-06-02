"Вильярреал" готовит предложение по талантливому аргентинцу

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"Вильярреал" готовит предложение по талантливому аргентинцу

"Вильярреал" готовит предложение по защитнику "Индепендьенте" Алану Франко, сообщает TyCSports.

По информации источника, "жёлтая субмарина" намерена купить 21-летнего аргентинца за 8-9 миллионов евро.

Франко выступает за "Индепендьенте" с 2016 года, сыграл 54 матча и забил 1 гол.

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