"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:2 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Вильярреалом" и "Хетафе".
Смотрите также обзор матча "Жирона" - "Алавес". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
главное
-
"Ювентус" без проблем добыл путевку в следующий раунд Кубка Италии
-
Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии
-
"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча, в котором Роналду дебютирует в Кубке Италии
-
"Челси" одержал победу над "Ньюкаслом"
-
"Бетис" - "Реал" Мадрид: анонс и прогноз центрального матча 19 тура Ла Лиги
Лента новостей
-
"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:2 (обзор)
-
Главные новости дня: 12 января
-
"Хетафе" переиграл "Вильярреал" и ворвался в еврокубковую зону
-
"Ювентус" без проблем добыл путевку в следующий раунд Кубка Италии
-
Сарри прокомментировал победу над "Ньюкаслом"
-
"Жирона" - "Алавес" - 1:1 (обзор)
-
"Ницца" и "Сент-Этьен" добывают победы в 20-м туре Лиги 1
-
"Наполи" определил кандидатов на усиление обороны и полузащиты
-
Вальверде прокомментировал слухи о том, что Неймар хочет вернуться в "Барселону"
-
ПСЖ установил исторический рекорд
-
Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии
-
"Алавес" сыграл вничью с "Жироной" и сдела подарок "Реалу"
-
"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча, в котором Роналду дебютирует в Кубке Италии
-
"Челси" одержал победу над "Ньюкаслом"
-
"Бетис" - "Реал" Мадрид: анонс и прогноз центрального матча 19 тура Ла Лиги
-
Агент предлагал услуги Еременко трём российским клубам
-
Вальверде рассказал, кого "Барселона" может подписать в зимнее трансферное окно
-
Тьяго Алькантару зовут в Италию
-
"Валенсия" - "Вальядолид" - 1:1 (обзор)
-
Саудовская Аравия обыграла Ливан в матче Кубка Азии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|19
|32
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|18
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|18
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Сельта Виго
|19
|21
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11