"Вильярреал" хочет купить экс-защитника "Реала"

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"Вильярреал" хочет купить экс-защитника "Реала"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль может перейти в "Вильярреал", сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет шесть миллионов евро. Также игроком интересуется "Челси", но он сам хочет вернуться в Испанию.

В минувшем сезоне 32-летний Альбиоль провел за "Наполи" 39 матчей и забил 3 гола. Ранее он уже играл в Испании за "Валенсию" и "Реал".

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