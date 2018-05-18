"Вильярреал" хочет купить защитника "Депортиво"

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"Вильярреал" хочет купить защитника "Депортиво"

"Вильярреал" хочет купить защитника "Депортиво" Сиднея, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "жёлтая субмарина" намерена воспользоваться желанием 28-летнего бразильца сменить клубную прописку в связи с вылетом своей команды в Сегунду. Сумма возможного трансфера оценивается в десять миллионов евро.

В этом сезоне Сидней сыграл за "Депортиво" 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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