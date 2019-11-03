"Вильярреал" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Примеры

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Атлетик" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Подводники" остались на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 18 очков. "Атлетик" поднялся на 8-ю позицию, имея в активе 17 очков.

"Вильярреал" – "Атлетик" - 0:0

"Вильярреал": Асенхо, Кинтилья, Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Касорла, Замбо-Ангисса (Онтиверос, 80), Иборра, Мойсес Гомес (Чуквуэзе, 63), Токо-Экамби (Бакка, 68), Жерар Морено.

"Атлетик": Симон, Капа, Мартинес, Альварес, Берчиче, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Ибаи Гомес (Кордоба, 74), Сан Хосе (Весга, 66), Муниаин (Ларрасабаль, 86), Уильямс.

Не пропустите: "Вальядолид" разгромил "Мальорку" в домашнем матче Примеры. | http://soccernews.ru