"Вильярреал" и "Атлетик" расписали мировую

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"Вильярреал" и "Атлетик" расписали мировую

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком". "Желтая субмарина" по-прежнему остается в зоне вылета, а баски поднялись на 13-е место.

"Вильярреал" - "Атлетик" 1:1

Голы: Коста (аг), 18 - 0:1, Токо-Экамби, 71 - 1:1

"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Коста (Педраса, 58), Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Форнальс (Чуквуэзе, 58), Тригерос, Иборра, Касорла, Токо-Экамби, Морено (Бакка, 66).

"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Дани Гарсия, Беньят (Сан Хосе, 73), Кордоба, Ибаи Гомес (Де Маркос, 76), Муниаин, Иньяки Уильямс (Гурусета, 90).

Предупреждения: Фунес Мори (37), Беньят (40), Иборра (54), Марио Гаспар (57), Альваро Гонсалес (62).

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