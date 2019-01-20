"Вильярреал" и "Атлетик" расписали мировую
В рамках 20-го тура испанской Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком". "Желтая субмарина" по-прежнему остается в зоне вылета, а баски поднялись на 13-е место.
"Вильярреал" - "Атлетик" 1:1
Голы: Коста (аг), 18 - 0:1, Токо-Экамби, 71 - 1:1
"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Коста (Педраса, 58), Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Форнальс (Чуквуэзе, 58), Тригерос, Иборра, Касорла, Токо-Экамби, Морено (Бакка, 66).
"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Дани Гарсия, Беньят (Сан Хосе, 73), Кордоба, Ибаи Гомес (Де Маркос, 76), Муниаин, Иньяки Уильямс (Гурусета, 90).
Предупреждения: Фунес Мори (37), Беньят (40), Иборра (54), Марио Гаспар (57), Альваро Гонсалес (62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Валенсия
|20
|26
|9
|Реал Сосьедад
|19
|25
|10
|Жирона
|20
|24
|11
|Эспаньол
|19
|24
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11