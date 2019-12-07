"Вильярреал" и "Атлетико" расписали нулевую ничью

Теги вильярреалатлетико мадрид

"Вильярреал" и "Атлетико" расписали нулевую ничью

В 16-м туре испанской Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетико".

"Матрасники" по-прежнему занимают шестое место, а "желтая субмарина" поднялась на 12-е.

"Вильярреал" - "Атлетико" 0:0

"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Кинтилья, Марио Гаспар, Альбиоль, Чуквуэзе (Онтиверос, 89), Мойсес Гомес (Токо-Экамби, 68), Тригерос, Иборра (Морланес, 73), Замбо-Ангисса, Жерар Морено.

"Атлетико": Облак, Лоди, Эрмосо, Арьяс (Триппьер, 80), Фелипе, Сауль, Коке, Томас (Витоло, 59), Эррера (Льоренте, 84), Жоау Феликс, Мората.

Предупреждения: Мората (15), Замбо-Ангисса (38), Тригерос (74).

Читайте также: "Бавария" в гостях у лидера, восстание Рима и экзамен для Сульшера: 4 матча европейских топ-лиг, которые обязательно нужно посмотреть. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А

"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Вильярреал Вильярреал 16 19
13 Бетис Бетис 15 19
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов