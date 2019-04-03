"Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью в фантастическом поединке

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Барселона" вырвала ничью в матче с "Вильярреалом".

Теперь отставание "Атлетико" от каталонцев сократилось до 8 очков. "Вильярреал" так и остался на 17-м месте.

"Вильярреал" - "Барселона" 4:4

Голы: Коутиньо, 12 - 0:1, Малком, 16 - 0:2, Чуквуэзе, 23 - 1:2, Токо-Экамби, 50 - 2:2, Иборра, 62 - 3:2, Бакка, 80 - 4:2, Месси, 90 - 4:3, Суарес, 90 - 4:4

"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Марио Гаспар, Педраса, Касорла, Иборра, Морланес (Касерес, 63), Чуквуэзе (Бонера, 88), Токо-Экамби (Бакка, 74).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Серджи Роберто, Альба, Умтити, Артур (Аленья, 73), Бускетс (Ракитич, 73), Коутиньо (Месси, 61), Видаль, Малком, Суарес.

Предупреждения: Альваро Гонсалес (36), Бускетс (39), Лангле (42), Фунес Мори (45), Видаль (77), Аленья (83), Месси (84), Серджи Роберто (85), Касерес (90), Суарес (90).

Удаление: Альваро Гонсалес (86).

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