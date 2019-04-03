"Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью в фантастическом поединке
В рамках 30-го тура испанской Примеры "Барселона" вырвала ничью в матче с "Вильярреалом".
Теперь отставание "Атлетико" от каталонцев сократилось до 8 очков. "Вильярреал" так и остался на 17-м месте.
"Вильярреал" - "Барселона" 4:4
Голы: Коутиньо, 12 - 0:1, Малком, 16 - 0:2, Чуквуэзе, 23 - 1:2, Токо-Экамби, 50 - 2:2, Иборра, 62 - 3:2, Бакка, 80 - 4:2, Месси, 90 - 4:3, Суарес, 90 - 4:4
"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Марио Гаспар, Педраса, Касорла, Иборра, Морланес (Касерес, 63), Чуквуэзе (Бонера, 88), Токо-Экамби (Бакка, 74).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Серджи Роберто, Альба, Умтити, Артур (Аленья, 73), Бускетс (Ракитич, 73), Коутиньо (Месси, 61), Видаль, Малком, Суарес.
Предупреждения: Альваро Гонсалес (36), Бускетс (39), Лангле (42), Фунес Мори (45), Видаль (77), Аленья (83), Месси (84), Серджи Роберто (85), Касерес (90), Суарес (90).
Удаление: Альваро Гонсалес (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|30
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22