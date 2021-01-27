"Вильярреал" и "Бетис" вышли в четвертьфинал Кубка Испании

Завершились два матча 1/8 финала Кубка Испании. "Вильярреал" обыграл "Жирону", а "Бетис" добился победы над "Реалом Сосьедад".

"Жирона" – "Вильярреал" - 0:1 (0:1)

Гол: Пино, 19 - 0:1

"Вильярреал": Рульи, Эступиньян (Раба, 83), Фунес Мори, Пау Торрес, Пенья, Алекс Баэна (Мойсес Гомес, 83), Пино (Педраса, 32), Капу, Тригерос (Парехо, 62), Коклен, Фер Ниньо (Пако Алькасер, 62).

"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 3:1 (0:1)

Голы: Ойарсабаль, 13 - 0:1, Каналес, 78 - 1:1, Иглесиас, 96 - 2:1, Иглесиас, 111 - 3:1

"Бетис": Роблес, Манди, Сидней (Руис, 56), Монтойя (Эмерсон, 105), Морено, Тельо (Родри, 67), Акуоку (Иглесиас, 85), Фекир (Вильям Карвалью, 85), Каналес, Лайнес (Хоакин, 67), Санабрия.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо (Фернандес, 90), Горосабель (Янузай, 85), Ле Норман, Монреаль, Мерино, Гуриди (Субельдия, 54), Ойарсабаль (Субименди, 64), Ильярраменди, Порту (Барренечеа, 85), Исак (Меркеланс, 64).

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