"Вильярреал" и "Бетис" вышли в четвертьфинал Кубка Испании
Завершились два матча 1/8 финала Кубка Испании. "Вильярреал" обыграл "Жирону", а "Бетис" добился победы над "Реалом Сосьедад".
"Жирона" – "Вильярреал" - 0:1 (0:1)
Гол: Пино, 19 - 0:1
"Вильярреал": Рульи, Эступиньян (Раба, 83), Фунес Мори, Пау Торрес, Пенья, Алекс Баэна (Мойсес Гомес, 83), Пино (Педраса, 32), Капу, Тригерос (Парехо, 62), Коклен, Фер Ниньо (Пако Алькасер, 62).
"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 3:1 (0:1)
Голы: Ойарсабаль, 13 - 0:1, Каналес, 78 - 1:1, Иглесиас, 96 - 2:1, Иглесиас, 111 - 3:1
"Бетис": Роблес, Манди, Сидней (Руис, 56), Монтойя (Эмерсон, 105), Морено, Тельо (Родри, 67), Акуоку (Иглесиас, 85), Фекир (Вильям Карвалью, 85), Каналес, Лайнес (Хоакин, 67), Санабрия.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо (Фернандес, 90), Горосабель (Янузай, 85), Ле Норман, Монреаль, Мерино, Гуриди (Субельдия, 54), Ойарсабаль (Субименди, 64), Ильярраменди, Порту (Барренечеа, 85), Исак (Меркеланс, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14