"Вильярреал" и "Эспаньол" не смогли выявить победителя в результативном матче Примеры

"Вильярреал" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 22-го тура испанской Примеры



На 37-й минуте счёт открыл Висенте Иборра, а на 63-й преимущество хозяев удвоил Санти Касорла, реализовав пенальти. Однако на 75-й минуте игрок "Эспаньол" Даниэле Бонера отправил мяч в собственные ворота, а спустя шесть минут Роберто Росалес сравнял счёт.

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 2:2 (1:0)

Голы: Иборра, 37 - 1:0, Касорла, 65 (с пенальти) - 2:0, Бонера, 75 (в свои ворота) - 2:1, Росалес, 81 - 2:2.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон (Марио Гаспар, 88), Касорла, Иборра, Пабло Форнальс (Чиквуэзе, 83), Морено, Педраса, Токо-Экамби (Бакка, 74).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила (У Лэй, 78), Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Виктор Санчес (Мелендо, 46), Дардер, Серхио Гарсия (Феррейра, 70), Пьятти, Борха Иглесиас.

Предупреждения: Бонера, 5. Виктор Санчес, 39. Пабло Форнальс, 40. Мори, 53. Вила, 60. Эрмосо, 64. Росалес, 82. Иборра, 86. Дардер, 90+1.

"Вильярреал" с 19 баллами остался на 19-м месте в турнирной таблице, "Эспаньол" с 25 очками занимает 14-е место.

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