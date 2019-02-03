"Вильярреал" и "Эспаньол" не смогли выявить победителя в результативном матче Примеры
"Вильярреал" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 22-го тура испанской Примеры
На 37-й минуте счёт открыл Висенте Иборра, а на 63-й преимущество хозяев удвоил Санти Касорла, реализовав пенальти. Однако на 75-й минуте игрок "Эспаньол" Даниэле Бонера отправил мяч в собственные ворота, а спустя шесть минут Роберто Росалес сравнял счёт.
"Вильярреал" - "Эспаньол" - 2:2 (1:0)
Голы: Иборра, 37 - 1:0, Касорла, 65 (с пенальти) - 2:0, Бонера, 75 (в свои ворота) - 2:1, Росалес, 81 - 2:2.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон (Марио Гаспар, 88), Касорла, Иборра, Пабло Форнальс (Чиквуэзе, 83), Морено, Педраса, Токо-Экамби (Бакка, 74).
"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила (У Лэй, 78), Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Виктор Санчес (Мелендо, 46), Дардер, Серхио Гарсия (Феррейра, 70), Пьятти, Борха Иглесиас.
Предупреждения: Бонера, 5. Виктор Санчес, 39. Пабло Форнальс, 40. Мори, 53. Вила, 60. Эрмосо, 64. Росалес, 82. Иборра, 86. Дардер, 90+1.
"Вильярреал" с 19 баллами остался на 19-м месте в турнирной таблице, "Эспаньол" с 25 очками занимает 14-е место.
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|Команда
|М
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|1
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|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
|9
|Бетис
|21
|29
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|21
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15