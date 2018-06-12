"Вильярреал" и "Ньюкасл" поборются за игрока "Суонси"

"Вильярреал" и "Ньюкасл" проявляют интерес к испанскому полузащитнику "Суонси" Роке Месе, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам 29-летний хавбек готов покинуть стан "лебедей", которые вылетели из Премьер-лиги.

Напомним, что "Суонси" купил Месу летом 2017 года у "Лас-Пальмаса" за 12,5 миллионов евро, но он не сумел адаптироваться в АПЛ.

Во второй половине минувшего сезона испанец выступал за "Севилью" на правах аренды и провел за клуб 7 матчей.

Не пропустите: Лемар близок к переходу в "Атлетико". | http://soccernews.ru