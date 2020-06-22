"Вильярреал" и "Севилья" не выявили победителя в матче Ла Лиги
В 30-м туре чемпионате Испании "Вильярреал" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 2:2. В составе "подводников" отличились Пако Алькасер и Пау Торрес. За гостей забивали Серхио Эскудеро и Мунир Эль-Хаддади.
"Вильярреал" поднялся на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" вышла на третью позицию.
"Вильярреал" – "Севилья" - 2:2 (2:1)
Голы: Пако Алькасер, 18 - 1:0, Эскудеро, 39 - 1:1, Пау Торрес, 45 - 2:1, Эль-Хаддади, 63 - 2:2
"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Чуквуэзе (Онтиверос, 72), Замбо-Ангисса, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Иборра, Пако Алькасер, Жерар Морено (Тригерос, 72).
"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Серджи Гомес (Навас, 46), Эскудеро, Жордан (Васкес, 62), Банега, Сусо (Окампос, 46), Фернандо, Рони Лопеш (Мунир, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81).
Не пропустите: Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гвардиолу, Клоппа, Моуринью и других тренеров клубов АПЛ представили в виде женщин (фото)
-
ЦСКА показал тренировку команды под руководством Сергея Овчинникова: фото
-
Георгий Черданцев назвал идеального тренера для ЦСКА
-
Самый дорогой игрок в истории "Баварии" намерен перейти в ПСЖ
-
"Вильярреал" и "Севилья" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии
-
Один из лидеров "Шахтера" пропустит около полугода
-
Форвард "Динамо" может оказаться в Испании
-
"Динамо" Киев обыграло "Колос" в матче с четырьмя пенальти
-
На базе "Монако" произошла смертельная трагедия
-
Игрок ПСЖ приехал на тренировку команды на Ferrari за 220 тысяч евро
-
"Ливерпуль" стал фаворитом в борьбе за Калиду Кулибали
-
"Моя красавица". Александр Мостовой показал фото своей дочери от француженки
-
Тьяго Алькантара восстановился после травмы и может сыграть в финале Кубка Германии
-
Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА
-
Игроки ПСЖ вернулись в расположение клуба для подготовки к возобновлению сезона
-
Журналист Егоров сообщил, что ЦСКА намерен продолжать работу с Гончаренко
-
Рафаэль ван дер Варт разочарован результатами "Шальке"
-
Пресс-служба "Ростова" опубликовала заявление по поводу матча РПЛ с "Сочи"
-
"Наполи" на матч с "Вероной" наденет футболки в честь рекорда Мертенса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14