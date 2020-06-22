"Вильярреал" и "Севилья" не выявили победителя в матче Ла Лиги

В 30-м туре чемпионате Испании "Вильярреал" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 2:2. В составе "подводников" отличились Пако Алькасер и Пау Торрес. За гостей забивали Серхио Эскудеро и Мунир Эль-Хаддади.

"Вильярреал" поднялся на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" вышла на третью позицию.

"Вильярреал" – "Севилья" - 2:2 (2:1)

Голы: Пако Алькасер, 18 - 1:0, Эскудеро, 39 - 1:1, Пау Торрес, 45 - 2:1, Эль-Хаддади, 63 - 2:2

"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Чуквуэзе (Онтиверос, 72), Замбо-Ангисса, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Иборра, Пако Алькасер, Жерар Морено (Тригерос, 72).

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Серджи Гомес (Навас, 46), Эскудеро, Жордан (Васкес, 62), Банега, Сусо (Окампос, 46), Фернандо, Рони Лопеш (Мунир, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81).

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