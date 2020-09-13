"Вильярреал" и "Уэска" разошлись миром в матче 1-го тура Ла Лиги

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"Вильярреал" и "Уэска" разошлись миром в матче 1-го тура Ла Лиги

"Вильярреал" и "Уэска" сыграли вничью в матче 1-го тура Ла Лиги.

В составе гостей голом отметился Пабло Маффео. У гостей забил Херард Морено, реализовав пенальти.

"Вильярреал" - "Уэска" - 1:1

Голы: Маффео, 42 - 0:1, Морено, 68 (пенальти) - 1:1

В следующем туре "Вильярреал" сыграет с "Эйбаром", "Уэска" встретится с "Кадисом".

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