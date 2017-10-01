"Вильярреал" и "Валенсия" побеждают в 7-м туре Примеры

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"Вильярреал" и "Валенсия" побеждают в 7-м туре Примеры

В рамках седьмого тура испанской Примеры состоялись ещё два матча. "Вильярреал" дома разгромил "Эйбар", а "Валенсия" также на своём поле переиграла "Атлетик".

"Вильярреал" – "Эйбар" - 3:0

Голы: Бакамбу, 25 - 1:0, Бакамбу, 52 - 2:0, Бакамбу, 76 (пенальти) - 3:0.

"Вильярреал": Барбоса, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Родри Эрнандес, Кастильехо (Герра, 82), Тригерос (Сориано, 73), Бакамбу, Сансоне (Бакка, 66).

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Жунка, Капа, Арбилья, Пенья (Жордан, 77), Эскаланте (Ривера, 82), Дани Гарсия, Инуи, Кике (Шарлес, 67), Энрик.


"Валенсия" – "Атлетик" - 3:2

Голы: Дзадза, 27 - 1:0, Парехо, 34 (пенальти) - 2:0, Адурис, 59 - 2:1, Родриго, 66 - 3:1, Рауль Гарсия, 76 - 3:2.

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Монтойя, Габриэл, Гонсалу Гедеш (Тони Лато, 83), Парехо, Солер, Перейра (Максимович, 71), Дзадза, Родриго (Санти Мина, 73).

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сан Хосе (Адурис, 46), Сусаета, Кордоба, Итурраспе, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 60), Микель Весга. 

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