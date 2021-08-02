"Вильярреал" интересуется Азмуном

Теги вильярреалсердар азмунзенит санкт-петербургтрансферы

"Вильярреал" интересуется АзмуномФото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

"Вильярреал" интересуется иранским форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, испанский клуб хочет найти замену для Пако Алькасера, который из-за проблем со здоровьем никак не может вернуть себе лучшие кондиции.

"Вильярреал" готов заплатить за иранца 10-15 миллионов евро.

В новом сезоне Азмун забил уже три гола в трех играх за "Зенит".

Также не пропустите: "Байер" продлил контракт с аргентинским нападающим. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились соперники "Рубина" и "Сочи" в квалификации Лиги конференций

Определились соперники "Рубина" и "Сочи" в квалификации Лиги конференций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов