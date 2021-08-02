"Вильярреал" интересуется Азмуном

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

"Вильярреал" интересуется иранским форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, испанский клуб хочет найти замену для Пако Алькасера, который из-за проблем со здоровьем никак не может вернуть себе лучшие кондиции.

"Вильярреал" готов заплатить за иранца 10-15 миллионов евро.

В новом сезоне Азмун забил уже три гола в трех играх за "Зенит".

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