"Вильярреал" интересуется хавбеком "Ромы"

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"Вильярреал" интересуется хавбеком "Ромы"

"Вильярреал" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Ромы" Максиму Гоналону, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Римляне могут согласиться продать игрока, так как он редко попадает в основной состав. 

В этом сезоне 29-летний Гоналон провел за "Рому" 12 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

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