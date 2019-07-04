"Вильярреал" купил бывшего защитника "Реала"

Испанский защитник "Наполи" Рауль Альбиоль перейдет в "Вильярреал", сообщает официальный Twitter клуба.

Сумма трансфера составит пять миллионов евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинский осмотр. Если все будет в порядке, Альбиоль подпишет с "Вильярреалом" контракт до лета 2022 года.

33-летний Альбиоль является воспитанником "Валенсии". За "Наполи" он выступал с 2013 года, провел за клуб 236 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Хетафе" и "Реал". За сборную Испании сыграл 52 матча. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка УЕФА, чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

Не пропустите: СМИ: Марсело хочет покинуть "Реал". | http://soccernews.ru