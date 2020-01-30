"Вильярреал" купил форварда "Боруссии" Пако Алькасера
"Вильярреал" купил нападающего "Боруссии" Пако Алькасера. Стороны заключили пятилетний контракт. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
В клубе 26-летний форвард будет выступать под 17-м номером. За трансфер игрока испанцы заплатят 23 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Алькасер выступал в 11 матчах чемпионата Германии, отметившись 5 голами. С сентября 2019 года футболист выходил в старте всего раз.
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