"Вильярреал" купит камерунского форварда за 20 миллионов евро

"Вильярреал" договорился о переходе камерунского нападающего "Анжера" Карла Токо Экамби, сообщает France Football.

По сведениям издания, испанский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро. Для завершения трансфера форварду осталось пройти медицинское обследование.

В минувшем сезоне 25-летний Экамби провел за "Анжер" 39 матчей и забил 17 голов.

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