"Вильярреал" – "Малага" - 2:0 (обзор)

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"Вильярреал" – "Малага" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 11-го тура чемпионата Испании между "Вильярреалом" и "Малагой" (2:0).

Видео: "Вильярреал" – "Малага".

 

Не пропустите: "Вильярреал" победил "Малагу" благодаря дублю Сансоне. | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
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11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
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20 Малага 11 4
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