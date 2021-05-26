"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": разбираем основные аспекты грядущего финала Лиги Европы

Вот мы и дожили до очередного финала Лиги Европы. Для "Вильярреала" этот матч во всех смыслах исторический – "желтая субмарина" выходила в полуфинал ЛЧ и трижды играла в полуфинале ЛЕ, но никогда не брала важных трофеев даже на внутреннем уровне. Исключением являются две победы в Кубке Интертото, но то, как говорил классик, не считается. Для тренера левантийцев – Унаи Эмери – это уже пятый финал турнира в карьере, к тому же, уже в третий раз он играет там против английского клуба. "Ливерпуль" в 2016-м он прибил, но "Челси" в 2019-м вынес его "Арсенал". Интересно, что в истории противостояния между "Вильярреалом" и "Манчестер Юнайтед" царит тотальная равенство. Команды встречались на групповом этапе Лиги Чемпионов 2005/06 и 2008/09, расписав четыре ничьи со счетом 0:0. Сегодня такой расклад уже невозможен – кто-то точно отпразднует победу, пусть и не в основное время.

Способны ли на это испанцы? Сегодня они выступают андердогом матча – в нынешнем сезоне такое случается впервые. У левантийцев была простенькая группа ("Карабах", "Сивасспор", "Маккаби" Тель-Авив), а в плей-офф подопечные Унаи Эмери прошли "Зальцбург", киевское и загребское "Динамо", а также лондонский "Арсенал" – в трех раундах "Вильярреал" был фаворитом, а в поединке с "канонирами" все было ровно. "Желтая субмарина" прошла турнир без феерии, ни разу не забив более двух голов за матч и пропустив всего восемь мячей за 14 матчей. Главной "изюминкой" этого "Вильярреала" является тактическая гибкость. Левантийцы способны перестраиваться на различные схемы (как правило, с 4-4-2 на 4-2-3-1 или 4-3-3 и наоборот) и играть по разным моделям (доминирование, контригра, глухая оборона). Оборона команды способна и прессинговать, и продвигать атаки, а под каждый поединок Унаи Эмери готовит различные розыгрыши – как правило, они завязаны на взаимодействии флангов и Жерара Морено. При этом коллектив очень прагматичный – часто такими словами прикрывают ставку на автобус, но в нашем случае речь идет именно о прагматизме. "Вильярреал" будет держать 0:0, если это нужно, но на разных фазах игры будет играть по-разному. Показательным моментом стала середина второго тайма матча на "Эмирейтс", когда "желтая субмарина" 20 минут раскатывала мяч в центре, не позволяя "Арсеналу" зацепиться за него. Левантийцы умеют контролировать темп встречи и движение передач – именно поэтому они и в финале.

Минусы "Вильярреала" вытекают из его плюсов. Этот коллектив довольно легко прочитать глобально – что бы ни придумывал Унаи Эмери, ставка на фланги и Жерара Морено будет основной. Разница будет заключаться в задачах и пропорциях, но суть остается одинаковой. Это принесло успех в сражениях с киевским и загребским "Динамо" и подарило первый гол в домашнем поединке против "Арсенала", но с травмой того же Чуквуезе (лучший ассистент Лиги Европы) в Лондоне испанцы резко просели в контригре. Если же выключить еще и Морено, то может произойти катастрофа – Жерар забил 23 гола в Примере и 6 голов в ЛЕ, став левантийской версией Месси по влиянию на игру. В обороне же назвать "Вильярреал" сильным коллективом трудно. Защитники крутые по своему тактическому функционалу, но в качестве немного проседают под давлением – тот же "Арсенал" доказал это, создав немало моментов. Это и неудивительно, ведь вместе с возрастным Альбиолем в центре играет талантливый, но нестабильный Торрес, а фулбэки довольно неосторожно обороняются один-в-один.

Может ли использовать все эти минусы "Манчестер Юнайтед"? Даже проблемный "Арсенал" смог это сделать, однако "канонирам" не хватало качества и слаженной структуры. У "красных дьяволов" проблем с этим нет – по крайней мере, на уровне этого турнира. Манкунианцы пришли в него из Лиги Чемпионов, разорвав плей-офф – команда разгромила "Реал Сосьедад" в Испании (0:4), прошла крепкий "Милан", дважды легко переиграла "Гранаду" и изнасиловала "Рому" дома (6:2). До ответного матча с римлянами подопечные Сульшера пропустили всего один гол (от "россонери"). К этому набору побед стоит добавить серебро АПЛ. Словом, фаворит очевиден. "Манчестер Юнайтед" не только слишком мощный для Лиги Европы, но и не демонстрирует признаков какого-то серьезного кризиса. Что хуже всего для "Вильярреала", "красные дьяволы" похожи на "желтую субмарину" – они грамотно работают от сильных сторон соперника и могут похвастаться тактической гибкостью. Ключевой разницей является желание доминировать во встрече – Сульшер всегда агрессивно прессингует слабых соперников и периодически пытается делать это с топами. Кроме того, МЮ гораздо лучше и быстрее работает в переходных фазах. Впрочем, английский гранд тоже имеет серьезные уязвимости. Во-первых, команда далека от идеала в обороне – если ее поджимать, она начинает нервничать и допускать детские ошибки. Кроме того, ей немного не хватает скорости. Ключевой же проблемой выступает гейм-менеджмент – Уле-Гуннар Сульшер готовит хорошие стартовые планы, но по ходу матча под МЮ подстраиваются. Норвежец неплохо реагирует на ходы своих визави, но его ответ подходит с опозданием. "Юнайтед" очень долго перехватывает утраченную инициативу, но способен ли этим воспользоваться "Вильярреал"?

Какой результат ожидать?

"Вильярреал" – крепкий орешек, который взять с одного красивого наскока не удастся. Очевидно, Унаи Эмери на этот поединок подготовит осторожный план, в котором ключевое значение будет иметь противостояние в центре – там Парехо должен перекусить зону и при этом обеспечить движение передач в контратаках. Данни умеет это прекрасно, но также сильно в этом аспекте работают центрхавы МЮ. Нас ожидает интересная тренерская дуэль с крутыми индивидуальными противостояниями на поле, однако МЮ все равно остается фаворитом. Прежде всего из-за проблем "Вильярреала" – левантийцы имеют очень серьезные потери на правом фланге, с которого всегда шло больше остроты и динамики. Кроме того, не стоит забывать о матче на "Эмирейтс", где "Арсенал" дважды пробивал в стойку и вообще наиграл минимум на гол при довольно унылому футболе. МЮ будет играть гораздо сильнее. Сила "Юнайтед" является ключевым фактором в этом противостоянии. У манкунианцев больше звезд, шире скамейка запасных, выше интенсивность и качество прессинга. Команда на уровне Лиги Европы доминирует, в то время как "Вильярреал", при всех своих достоинствах, позволяет смело играть против себя даже обоим "Динамо" – из Загреба и Киева. Как ни крути, а это команды из разных весовых категорий. К тому же, разница в весе очень высока. Именно поэтому "Манчестер Юнайтед" должен победить в этой встрече.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников