"Вильярреал" минимально обыграл "Мальорку", а "Хетафе" и "Эспаньол" не выявили победителя в Примере
"Вильярреал" минимально обыграл "Мальорку", а "Хетафе" и "Эспаньол" не выявили победителя в матчах 29-го тура чемпионата Испании.
"Вильярреал" - "Мальорка" - 0:1
Гол: Бакка, 16 - 1:0
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Альберто Морено (Кинтилья, 70), Тригерос (Пенья, 85), Касорла (Мойсес Гомес, 46), Замбо-Ангисса, Чуквуэзе, Пако Алькасер (Морланес, 70), Бакка (Жерар Морено, 60).
"Мальорка": Рейна, Раильо, Гамес, Вальент (Трайковски, 67), Седлар, Посо (Састре, 85), Баба, Кубо (Будимир, 60), Фебас (Севилья, 67), Лаго Джуниор (Чаваррия, 85), Эрнандес.
"Хетафе" - "Эспаньол" - 0:0
"Хетафе": Сория, Кукурелья, Суарес, Чема Родригес, Ньом (Этебо, 46), Максимович, Арамбарри (Джейсон, 90), Кабако (Тимор, 82), Оливера (Анхель Родригес, 65), Мата, Молина (Кенеди, 65).
"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Кабрера, Пипа, Давид Лопес, Эмбарба (Педроса, 84), Рока, У Лэй (Мелендо, 90), Дардер (Санчес, 78), Эспиноса, Кальери (Феррейра, 79).
После 29 туров Примеры "Хетафе" располагается на 5 месте, "Эспаньол" занимает 19 позицию, "Мальорка" - строчкой ниже. "Вильярреал" располагается на 7 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14