"Вильярреал" минимально обыграл "Мальорку", а "Хетафе" и "Эспаньол" не выявили победителя в Примере

"Вильярреал" минимально обыграл "Мальорку", а "Хетафе" и "Эспаньол" не выявили победителя в матчах 29-го тура чемпионата Испании.

"Вильярреал" - "Мальорка" - 0:1

Гол: Бакка, 16 - 1:0

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Альберто Морено (Кинтилья, 70), Тригерос (Пенья, 85), Касорла (Мойсес Гомес, 46), Замбо-Ангисса, Чуквуэзе, Пако Алькасер (Морланес, 70), Бакка (Жерар Морено, 60).

"Мальорка": Рейна, Раильо, Гамес, Вальент (Трайковски, 67), Седлар, Посо (Састре, 85), Баба, Кубо (Будимир, 60), Фебас (Севилья, 67), Лаго Джуниор (Чаваррия, 85), Эрнандес.

"Хетафе" - "Эспаньол" - 0:0

"Хетафе": Сория, Кукурелья, Суарес, Чема Родригес, Ньом (Этебо, 46), Максимович, Арамбарри (Джейсон, 90), Кабако (Тимор, 82), Оливера (Анхель Родригес, 65), Мата, Молина (Кенеди, 65).

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Кабрера, Пипа, Давид Лопес, Эмбарба (Педроса, 84), Рока, У Лэй (Мелендо, 90), Дардер (Санчес, 78), Эспиноса, Кальери (Феррейра, 79).

После 29 туров Примеры "Хетафе" располагается на 5 месте, "Эспаньол" занимает 19 позицию, "Мальорка" - строчкой ниже. "Вильярреал" располагается на 7 строчке.

Не пропустите: Хавбек "Байера", которым интересуются топ-клубы, признан лучшим игроком Бундеслиги в мае| http://soccernews.ru