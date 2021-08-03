"Вильярреал" может подписать голкипера "Барселоны"

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"Вильярреал" может подписать голкипера "Барселоны"Фото: инстаграм Нето/Автор неизвестен

Бразильский вратарь "Барселоны" Нето может сменить клуб нынешним летом.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, к голкиперу проявляет интерес "Вильярреал".

Напомним, что Нето перешел в "Барселону" в 2019 году из "Валенсии" в обмен на Яспера Силлессена.

В конце мая "Вильярреал" выиграл в финале Лиги Европы у "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти со счетом 11:10. Это стал первый трофей для "субмарины" в их истории.

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