"Вильярреал" на своем поле обыграл "Вальядолид" в матче Ла Лиги

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"Вильярреал" на своем поле обыграл "Вальядолид" в матче Ла Лиги

"Вильярреал" на своем поле обыграл "Вальядолид" в 8-м туре Ла Лиги.

Голами отметились Самуэль Чиквуэзе и Пау Торрес.

"Вильярреал" - "Вальядолид" - 2:0

Голы: Чуквуэзе, 21 - 1:0, Пау Торрес, 37 - 2:0

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар, Педраса (Эступиньян, 67), Мойсес Гомес, Иборра, Чуквуэзе (Кубо, 64), Тригерос, Пако Алькасер (Бакка, 83), Жерар Морено (Пино, 83).

"Вальядолид": Масип, Рауль Карнеро, Перес (Эрвиас, 46), Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес, Орельяна, Мичел (Кике Перес, 78), Вальдо Рубио (Маркос Андре, 46), Алькарас, Плано (Тони Вилья, 78), Вейсман.

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