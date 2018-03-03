"Вильярреал" на своём поле проиграл "Жироне"

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Вильярреал" в родных стенах уступил "Жироне" со счётом 0:2.

"Вильярреал" – "Жирона" - 0:2

Голы: Стуани, 16 - 0:1, Лосано, 80 - 0:2.

"Вильярреал": Асенхо, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Форнальс (Мартинес, 79), Родри Эрнандес, Тригерос, Кастильехо (Сориано, 59), Раба (Унал, 46), Бакка.

"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе, Планас (Мохика, 25), Рамальо, Порту, Понс (Алейш Гарсия, 63), Гарсия, Гранель, Маффео, Стуани (Лосано, 71).

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