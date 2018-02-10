"Вильярреал" на своем стадионе уступил "Алавесу"

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"Вильярреал" на своем стадионе уступил "Алавесу"

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Вильярреал" проиграл "Алавесу".

"Вильярреал" – "Алавес" 1:2

Голы: Эли, 39 - 0:1, Ибаи Гомес, 71 - 0:2, Бакка, 77 - 1:2

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Кастильехо, Хави Фуэго (Раба, 79), Форнальс (Черышев, 66), Тригерос, Мартинес (Унал, 58), Бакка.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Руано, Эли, Пина, Торрес, Педраса, Перес (Ибаи Гомес, 69), Гвидетти (Собрино, 74), Мунир (Марипан, 80).

Предупреждения: Бакка (18), Лагуардиа (29), Дуарте (54), Кастильехо (63), Гвидетти (64), Коста (70), Пачеко (84), Раба (90). | http://soccernews.ru

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