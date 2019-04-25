"Вильярреал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"

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"Вильярреал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле проиграл "Вильярреалу" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Жерар Морено.

Благодаря победе "Вильярреал" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Реал Сосьедад" остался на 11-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 0:1 (0:0)
Гол: Морено, 85 - 0:1

"Вильярреал": Фернандес, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Фунес Мори, Марио Гаспар, Иборра, Форнальс, Касорла, Чуквуэзе (Касерес, 82), Бакка (Морено, 46), Токо-Экамби (Педраса, 72).

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