"Вильярреал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле проиграл "Вильярреалу" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Жерар Морено.
Благодаря победе "Вильярреал" поднялся на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Реал Сосьедад" остался на 11-й позиции.
"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 0:1 (0:0)
Гол: Морено, 85 - 0:1
"Вильярреал": Фернандес, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Фунес Мори, Марио Гаспар, Иборра, Форнальс, Касорла, Чуквуэзе (Касерес, 82), Бакка (Морено, 46), Токо-Экамби (Педраса, 72).
Не пропустите: Куртуа не собирается уходить из "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
6 мая состоится заключительное судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева
-
Глушаков прокомментировал разгромное поражение "Спартака" от "Арсенала"
-
"Аталанта" обыграла "Фиорентину" и стала вторым финалистом Кубка Италии (видео голов)
-
ПСВ разгромил "Виллем II" и догнал "Аякс" в Эредивизии
-
"Вильярреал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"
-
"Севилья" - "Райо Вальекано" - 5:0 (видеообзор матча)
-
Кононов: "Я справляюсь с ролью тренера "Спартака"
-
Брат Кокорина: "Я виноват в драке с Паком"
-
"Спартак" окончательно потерял шансы на чемпионство
-
Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Райо Вальекано" (видео голов)
-
1
"Спартак" потерпел разгромное поражение от "Арсенала"
-
Болельщики "Спартака" вывесили новый баннер против Глушакова
-
"Хетафе" - "Реал": видеотрансляция матча 34-го тура Примеры
-
"Спартак" впервые за последние четыре года пропустил три гола в 1-м тайме в матче РПЛ
-
Адебайор: "Роналду мог забить три гола, но переживать из-за промаха"
-
"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за португальского полузащитника
-
Канселу прокомментировал свой лайк комментария с призывом уволить Аллегри из "Ювентуса"
-
Агент: "За Асенсио предлагали 150 и 180 миллионов евро, но "Реал" их не рассматривал"
-
1
Брат Кокорина: "Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых"
-
Вот настоящий Тор: Дзюба сравнил себя с богом грома из "Мстителей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Севилья
|34
|55
|5
|Хетафе
|33
|54
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28