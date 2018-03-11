"Вильярреал" на выезде победил "Лас-Пальмас"

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде добился победы над "Лас-Пальмасом" (2:0). Победу "подводникам" принесли голы Карлоса Бакки и Николы Сансоне. После этого матча "Вильярреал" занимает седьмое место в Ла Лиге, "Лас-Пальмас" остался на 18-й позиции.

"Лас-Пальмас" – "Вильярреал" - 0:2 (0:0)

Голы: Бакка, 67 - 0:1, Сансоне, 90+2 (с пенальти) - 0:2

"Лас-Пальмас": Чичисола, Гальвес, Агиррегарай, Маседо (Начо Хиль, 79), Химо Наварро, Халилович, Этебо (Бенито Рамирес, 46), Гомес, Домингес, Кальери, Экспосито (Момо, 46).

"Вильярреал": Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста (Марин, 35), Рукавина, Бонера, Тригерос, Родри Эрнандес, Сориано, Форнальс, Раба (Сансоне, 59), Бакка (Кастильехо, 80).

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