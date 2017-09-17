"Вильярреал" на выезде разгромил "Алавес"

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"Вильярреал" на выезде разгромил "Алавес"В матче 4-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" на выезде разгромил "Алавес".

"Алавес" - "Вильярреал" - 0:3

Голы: Бакамбу, 32, Бакка, 52 - 0:2, Бакамбу, 62 - 0:3.

"Алавес": Пачеко, Вигарай, Алексис, Эли, Альфонсо, Медран, Пина, Вакасо (Ромеро, 57), Кркич (Собрино, 63), Ибаи (Гарсия, 84), Мунир.

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Альваро, Руис, Коста (Марио, 75), Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Форналс, Бакамбу (Унал, 79), Бакка (Черышев, 90+2).

Напомним, вчера "Атлетико" выиграл у "Малаги". | soccernews.ru

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