"Вильярреал" нацелился на экс-защитника "Реала"
Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль этим летом может вернуться в Примеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, купить 33-летнего футболиста хочет "Вильярреал". Клуб готов выплатить полную сумму отступных за игрока в размере 5 миллионов евро.
Альбиоль выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 236 матчей и забил 6 голов.
До переезда в Неаполь опытный центрбек защищал цвета трёх испанских клубов - "Валенсии", "Хетафе" и "Реала".
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