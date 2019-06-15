"Вильярреал" нацелился на экс-защитника "Реала"

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"Вильярреал" нацелился на экс-защитника "Реала"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль этим летом может вернуться в Примеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, купить 33-летнего футболиста хочет "Вильярреал". Клуб готов выплатить полную сумму отступных за игрока в размере 5 миллионов евро.

Альбиоль выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 236 матчей и забил 6 голов.

До переезда в Неаполь опытный центрбек защищал цвета трёх испанских клубов - "Валенсии", "Хетафе" и "Реала".

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