"Вильярреал" нацелился на защитника "Реала"
Фото: инстаграм Хесуса Вальехо/Автор неизвестен
"Вильярреал" проявляет интерес к центральному защитнику мадридского "Реала" Хесусу Вальехо, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, "подводники" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Инициатором возможного трансфера является главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери.
В нынешнем сезоне 25-летний Вальехо провел за "Реал" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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