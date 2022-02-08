"Вильярреал" нацелился на защитника "Реала"

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"Вильярреал" нацелился на защитника "Реала"

Фото: инстаграм Хесуса Вальехо/Автор неизвестен

"Вильярреал" проявляет интерес к центральному защитнику мадридского "Реала" Хесусу Вальехо, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, "подводники" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Инициатором возможного трансфера является главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне 25-летний Вальехо провел за "Реал" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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