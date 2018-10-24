"Вильярреал" надолго теряет Карлоса Бакку

Теги вильярреалкарлос бакка

"Вильярреал" надолго теряет Карлоса Бакку

Форвард "Вильярреала" Карлос Бакка получил травму подколенного сухожилия, сообщает L'Equipe. 

По сведениям издания, сроки восстановления 32-летнего колумбийца составят примерно от одного до полутора месяцев.

В этом сезоне Бакка сыграл за "Вильярреал" 10 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Травма Умтити: "Барселона" показала, как проходит восстановление игрока. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов