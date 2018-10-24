"Вильярреал" надолго теряет Карлоса Бакку

Форвард "Вильярреала" Карлос Бакка получил травму подколенного сухожилия, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, сроки восстановления 32-летнего колумбийца составят примерно от одного до полутора месяцев.

В этом сезоне Бакка сыграл за "Вильярреал" 10 матчей и забил 2 гола.

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