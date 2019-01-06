"Вильярреал" намерен переманить защитника "Интера"

"Вильярреал" намерен переманить защитника миланского "Интера" Андреа Раноккья, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "жёлтая субмарина" предпримет попытки заполучить 30-летнего итальянца уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Раноккья не сыграл за "Интер" ни одного матча. Его контракт с "нерадзурри" истекает летом 2019 года, поэтому стоимость футболиста не будет высокой.

Transfermarkt оценивает опытного центрбека в 3,5 миллиона евро.

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