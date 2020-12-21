"Вильярреал" намерен прервать аренду хавбека "Реала"
Полузащитник Такефуса Кубо, вероятно, покинет "Вильярреал" гораздо раньше окончания срока аренды.
По информации Marca, "жёлтая субмарина" собирается избавиться от японца уже в январе с целью сократить расходы на зарплату.
Ожидается, что 19-летний хавбек досрочно вернётся в мадридский "Реал", после чего будет отдан в очередную аренду.
В текущем сезоне Кубо сыграл за "Вильярреал" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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|Команда
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|2
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
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|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14