"Вильярреал" намерен прервать аренду хавбека "Реала"

Полузащитник Такефуса Кубо, вероятно, покинет "Вильярреал" гораздо раньше окончания срока аренды.

По информации Marca, "жёлтая субмарина" собирается избавиться от японца уже в январе с целью сократить расходы на зарплату.

Ожидается, что 19-летний хавбек досрочно вернётся в мадридский "Реал", после чего будет отдан в очередную аренду.

В текущем сезоне Кубо сыграл за "Вильярреал" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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