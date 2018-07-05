"Вильярреал" намерен приобрести игрока "Интера"

"Вильярреал" проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Борхе Валеро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам хавбек не прочь вернуться в "Вильярреал", за который он играл в 2011 и 2012 годах.

В минувшем сезоне 33-летний Валеро провел за "Интер" 37 матчей и забил 2 гола.

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