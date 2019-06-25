"Вильярреал" намерен приобрести игрока "Ливерпуля" Морено

"Вильярреал" хочет этим летом защитника "Ливерпуля" Альберто Морено. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, через несколько дней 26-летний испанец станет свободным агентом, и 1 июля, когда откроется трансферное окно, он сможет перейти в "Вильярреал".

Ранее сообщалось, что футболист просматривался в "Зените".

В минувшем сезоне Морено играл всего в пяти матчах. В составе "Ливерпуля" защитник выступал с 2014 года.

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