"Вильярреал" намерен приобрести игрока "Ливерпуля" Морено
"Вильярреал" хочет этим летом защитника "Ливерпуля" Альберто Морено. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, через несколько дней 26-летний испанец станет свободным агентом, и 1 июля, когда откроется трансферное окно, он сможет перейти в "Вильярреал".
Ранее сообщалось, что футболист просматривался в "Зените".
В минувшем сезоне Морено играл всего в пяти матчах. В составе "Ливерпуля" защитник выступал с 2014 года.
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