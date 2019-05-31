"Вильярреал" назвал "Валенсии" стоимость Черышева

"Валенсия" ведёт переговоры с "Вильярреалом" о выкупе российского вингера Дениса Черышева, сообщает AS.

По сведениям издания, "жёлтая субмарина" требует за 28-летнего футболиста 7 миллионов евро - это отступные в его контракте. За счёт бонусов данная сумма может вырасти ещё на 3 миллиона.

Однако "летучие мыши" не готовы платить за игрока такие деньги - руководство клуба пытается сбить цену, используя в диалоге три аргумента.

1) Черышев восстанавливается после серьёзной травмы; 2) Денис хочет остаться в "Валенсии"; 3) Россиянин не входит в планы тренерского штаба "Вильярреала".

Полузащитник в текущем сезоне забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 41 матче.

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