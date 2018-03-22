"Вильярреал" не будет выкупать Бакку у "Милана"

Теги вильярреалкарлос баккамилан

"Вильярреал" не будет выкупать Бакку у "Милана""Вильярреал" не собирается выкупать нападающего Карлоса Бакку у "Милана".

В клубе отказались платить 18 миллионов евро за выкуп контракта колумбийца.

В составе "Вильярреала" в нынешнем сезоне форвард записал на свой счет 12 мячей и сделал шесть голевых передач.

Читайте: Бакка хочет остаться в "Вильярреале" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов