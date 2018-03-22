"Вильярреал" не будет выкупать Бакку у "Милана"

"Вильярреал" не собирается выкупать нападающего Карлоса Бакку у "Милана".

В клубе отказались платить 18 миллионов евро за выкуп контракта колумбийца.

В составе "Вильярреала" в нынешнем сезоне форвард записал на свой счет 12 мячей и сделал шесть голевых передач.

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