"Вильярреал" не будет выкупать Бакку у "Милана"
"Вильярреал" не собирается выкупать нападающего Карлоса Бакку у "Милана".
В клубе отказались платить 18 миллионов евро за выкуп контракта колумбийца.
В составе "Вильярреала" в нынешнем сезоне форвард записал на свой счет 12 мячей и сделал шесть голевых передач.
Читайте: Бакка хочет остаться в "Вильярреале" | http://soccernews.ru
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